Москва, , 18:05 — REGNUM Объем дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в региональные сократится на 443,4 млрд рублей в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, это следует из заключения Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2023−2025 годы.

Так, по данным аудиторов, в 2023 году в виде субвенций, дотаций, субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета направят регионам 3 трлн 207 млрд рублей. В 2024 году эта сумма составит 2 трлн 974,2 млрд рублей, в 2025 году — 2 трлн 556,6 млрд рублей.

Кроме того, Счетная палата РФ видит риски недопоступления доходов в федеральный бюджет на 638 млрд рублей в 2023 году, 593 млрд рублей в 2024 году и 617 млрд рублей в 2025 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Счетная палата видит риски недопоступления доходов на почти 650 млрд рублей