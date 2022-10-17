Москва, , 17:57 — REGNUM По состоянию на август 2022 года в России 41% из 5700 кинозалов были закрыты. Об этом журналистам заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кинозал

«Сейчас закрыто чуть более 150 кинотеатров. Всего в стране было более 2,1 тыс. кинотеатров, из них 700 — это муниципальные (один-два зала), которые, понятно, не закроются, это бюджетная история», — сказал Воронков.

Он также уточнил, что из-за ухода голливудских киностудий в отечественных кинотеатрах горизонт планирования сократился до нескольких недель.

Напомним, в марте 2022 года Disney, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, Sony Pictures и другие студии покинули Россию из-за начавшейся спецоперации. Подобное решение негативно отразилось на работе кинотеатров в России, существенно снизив суммарные сборы.

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