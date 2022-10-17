Одесса, Бывш. УССР, , 17:55 — REGNUM О работе системы ПВО ВСУ в Одессе сообщает 17 октября ряд телеграм-каналов.

Герань-2 The Strategic Communications Directorate of the Ukrainian Armed Forces

По некоторым данным, системой ПВО сбит беспилотник, но возможно, один БПЛА всё же достиг цели. Опубликованы видео и фотографии одесского неба.

В городе объявлена воздушная тревога второй раз за день.

Как сообщает «Рыбарь», по объектам в окрестностях Одессы прилетело два беспилотника-камикадзе «Герань-2».

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