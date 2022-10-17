В Одессе объявлена воздушная тревога
Одесса, Украина, 17 октября, 2022, 17:55 — ИА Регнум. О работе системы ПВО ВСУ в Одессе сообщает 17 октября ряд телеграм-каналов.
The Strategic Communications Directorate of the Ukrainian Armed Forces
Герань-2
По некоторым данным, системой ПВО сбит беспилотник, но возможно, один БПЛА всё же достиг цели. Опубликованы видео и фотографии одесского неба.
В городе объявлена воздушная тревога второй раз за день.
Как сообщает «Рыбарь», по объектам в окрестностях Одессы прилетело два беспилотника-камикадзе «Герань-2».