Чебоксары, 17 октября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Свыше 123 млн рублей собрано в Чувашии на поддержку участников специальной военной операции России на территории б. УССР. Глава республики Олег Николаев 17 октября выразил признательность всем, кто участвует в сборе средств.

ИА REGNUM Благотворительность

Более 100 млн рублей выделено из резервного фонда Чувашии на экипировку военнослужащих. Фондом «Перле» в поддержку бойцов перечислено 23 млн рублей. Еще более 500 тыс. рублей собрано во время благотворительных концертов.

«Огромные слова благодарности — жителям республики за консолидацию, которая сегодня наблюдается в рамках проведения специальной военной операции и частичной мобилизации в Российской Федерации. Благодарю деятелей культуры за объединительные мероприятия. Наши бабушки, женщины вяжут носки, вышивают платочки, предприниматели и простые люди собирают деньги, чтобы приобретать необходимое для наших бойцов», — отметил глава Чувашии, добавив, что все собранные населением средства будут эффективно использованы.

Олег Николаев пообещал, что поддержка бойцов продолжится. Должного внимания заслуживают и семьи военнослужащих, в связи с этим в республике действует указ о мерах поддержки членов семей, призванных в рамках частичной мобилизации граждан. Также военнослужащие и добровольцы могут претендовать на льготу по сельской ипотеке.

Минэкономразвития Чувашии совместно с главами администраций поручено оказать необходимую помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в решении организационных вопросов по ведению бизнеса в связи с частичной мобилизацией, добавил Николаев.

Напомним, очередная отправка мобилизованных жителей Чувашии прошла 17 октября в Чебоксарах. Проститься с военнослужащими собрались их родственники, близкие, представители городской администрации, духовенства и органов правопорядка.

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