Владимир, 17 октября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Система органов исполнительной власти Владимирской области претерпит изменения при переходе к новой модели. Об этом ИА REGNUM 17 октября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Администрация Владимирской области

Во Владимирской области высшим органом исполнительной власти станет правительство. Все департаменты преобразуются в министерства. Их возглавят министры, которые в свою очередь войдут в состав правительства.

Для оптимизации отдельных звеньев системы власти и учитывая смежный характер выполняемых функций, в минсельхоз региона войдут департаменты ветеринарии и сельского хозяйства, департамент экономического развития укрупнят департаментом регионального развития.

Обеспечение деятельности губернатора и правительства возлагается на администрацию главы региона, выполняющую тем самым функцию аппарата.

Новая региональная модель исполнительной власти заработает с 1 января 2023 года.