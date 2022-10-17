Москва, , 17:47 — REGNUM Поправки, узаконивающие понятие «добровольческие формирования», внесли в Госдуму парламентарии во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. На фоне специальной военной операции профильный комитет Госдумы по обороне поправки поддержал.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Впервые прописывающие в законах РФ статус добровольцев, их права, порядок выплат денежного содержания и другие вопросы.

Предполагается, что формирования добровольцев будут привлекаться «для выполнения отдельных задач в области обороны», говорится в документе. Они будут содействовать действиям российских Вооруженных сил в период мобилизации, военного положения, в военное время, в случае возникновения вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций (КТО) либо при использовании российских войск за рубежом.

Численность, районы действий, а также порядок прекращения деятельности добровольческих формирований определяются Минобороны «исходя из задач, стоящих» перед российской армией. На состоящих в этих подразделениях распространяется статус военнослужащих, следует из поправок.

Вступить в добровольческое формирование можно путем заключения контракта о пребывании в нем.

Отметим, что ранее Госдумы приняла изменения в законодательство о мобилизации. Поправками, в частности, указывается, что под мобилизационным людским резервом понимаются граждане, пребывающие в запасе и заключившие в установленном порядке контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Спикер Госдумы Володин провел совещание с руководителями фракций палаты парламента, где проинформировал коллег о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Также обсуждалась приоритетная повестка на предстоящую неделю и первоочередные задачи, которые стоят перед парламентариями.