Москва, 17 октября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Уровень сервиса иранской логистики вызывает вопросы. Российским перевозчикам сложно понять такой подход к работе. Об этом ИА REGNUM заявил президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин, комментируя текущее сотрудничество Москвы и Тегерана по логистическим проектам.

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Эксперт рассказал, что Иран готов развивать сотрудничество и создавать совместные предприятия с Россией.

«При этом уровень сервиса у иранской логистики пока оставляет желать лучшего. Российским компаниям во время продажи сервиса очень сложно обеспечивать контроль на всем пути следования грузов. Дело в том, что как только деньги получены, иранские парнеры «выключаются». Все остальное для них — неважно. И таких моментов очень много, их нужно учитывать», — отметил Иванкин.

Кроме этого, аналитик подчеркнул, что «у партнеров России нет больших инвестиционных денег. Поэтому рассчитывать на то, что они бросятся прокладывать автодороги и рельсы со шпалами не приходится».

«Соответственно, это ляжет на наших грузоотправителей в качестве дополнительной нагрузки через заключение прямых инвестиционных контрактов или повышение тарифов», — сказал президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры.

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