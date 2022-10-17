Киев, , 17:38 — REGNUM Нейтральный статус не интересует киевский режим, написал 17 октября в социальной сети его представитель Алексей Резников.

Очень хочется в НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Руководитель оборонного ведомства киевского режима напомнил о внесении бандеровским режимом изменений в конституцию, где сказано о взятом курсе на вхождение в НАТО и в ЕС.

Про данным Резникова, более 70% жителей территории б. УССР стремятся к евроинтеграции, а также хотят реализовать право Киева «на участие в системе коллективной безопасности».

Напомним, для НАТО вступление в ряды альянса воюющей страны означало бы крутой поворот в теперешней натовской политике. Пока о вхождении Киева в НАТО и ЕС говорится как о чём-то гипотетическом.

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