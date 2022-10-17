Ростов, Ярославская область, , 17:40 — REGNUM В Ярославской области суд вынес приговор 26-летней женщине, которая выбросила из окна свою дочь. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Окно МВД

Инцидент произошёл в октябре 2021-го года в Ростове. Мать накормила четырехлетнюю дочь отравой для насекомых, а затем выбросила ребёнка из окна. После этого женщина хотела покончить с собой, но не смогла. Девочка тоже выжила.

Спустя год суд признал жительницу Ростова виновной в покушении на убийство малолетнего ребенка. Её приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области женщина выбросила из окна собственную дочь