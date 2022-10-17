Москва, , 17:32 — REGNUM В Совфеде считают преждевременным делать выводы причинах трагедии в Белгородской области с расстрелом добровольцев сослуживцами, однако настаивают на важности медосвидетельствовании поступающих на военную службу.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Сейчас, безусловно, рано делать какие-то выводы о причинах трагического происшествия в Белгородской области, когда добровольцы были расстреляны своими сослуживцами», — рассуждает сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и профессионально во всём разберётся, даст квалификацию, установит все обстоятельства и так далее, убежден парламентарий.

«Но сейчас важно понимать, что именно мед освидетельствование лиц, которые поступают на военную службу должно, в том числе, предотвращать такие чрезвычайные ситуации», — резюмировал Клишас.

Сенатор также сослался на действующее законодательство. Так, в соответствии со статьёй 17 федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» мобилизованные граждане считаются военнослужащими, при этом «призыв граждан на военную службу по мобилизации проводится в соответствии с федеральными законами». Так как федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» не содержит регулирования вопросов прохождения мобилизованными лицами медицинского освидетельствования, медицинского осмотра и так далее, то применяется федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», пояснил сенатор.

Статья 5.1 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает, что граждане при постановке на воинский учет, призыве на военную службу, поступлении на военную службу по контракту и так далее проходят обязательное медицинское освидетельствование врачами-специалистами (терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом), напомнил он.