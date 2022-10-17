Москва, , 17:32 — REGNUM Законопроект, совершенствующий ликвидационные процедуры в отношении кредитных организаций, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, конкурсным управляющим которых является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», внес в Госдуму депутат от думской фракции «Единая Россия» Владислав Резник, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Для повышения эффективности проведения конкурсных процедур в отношении финансовых организаций, законопроектом предусмотрены установление особенностей погашения требований кредиторов финансовой организации учредителями такой организации или третьим лицом и совершенствование порядка погашения требований кредиторов путем предоставления отступного.

В документе, в частности, предусматривается возможность для конкурсного управляющего в делах о банкротстве финансовых организаций предлагать кредиторам в качестве отступного имущество, непроданное после процедур торгов, с соблюдением установленных принципов очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов.

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