Челябинск, 17 октября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Челябинский цинковый завод признан лучшим социально-ответственным работодателем среди предприятий области. Церемония награждения состоялась в рамках заседания Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Фото: ugmk.com

ЧЦЗ одержал безоговорочную победу в двух номинациях: «Развитие коллективно-договорного регулирования в организациях» и «Реализация программ социальной поддержки работников».

Завод исторически был и остается социально-ориентированным. Такая направленность всегда будет считаться нормой жизни.

«Мы не только предоставляем нашим сотрудникам возможности для личностного и профессионального развития, карьерного роста, но и заботимся об их здоровье и благополучии, — говорит Рамиль Рахманкулов, и. о. директора по работе с персоналом и административным вопросом АО «ЧЦЗ». — Поддержка оказывается практически по всем направлениям — ДМС, жилищная программа, выплаты разной направленности, повышение квалификации и дополнительное образование, организация досуговой деятельности и занятий спортом. Наши социальные программы охватывают не только сотрудников, но и членов их семей и ветеранов завода».

Ежегодно на их реализацию предприятие направляет более 100 млн рублей.