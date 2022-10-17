Псков, , 17:35 — REGNUM Правительство России выделило около 300 млн рублей Псковской области на расселение аварийного жилья, сообщили 17 октября в пресс-службе областной администрации.

Ветхий дом Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В Псковской области под расселение попадут многоквартирные дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

«Всего дополнительные средства на эти цели получат 43 региона с наиболее высокой потребностью в федеральном финансировании. Деньги в размере 24 млрд рублей поступят в субъекты до конца 2022 года», — добавили в пресс-службе.