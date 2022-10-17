Вашингтон, 17 октября, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Американский судья отклонил одно из обвинений в домогательствах, выдвинутых против актера Кевина Спейси, 17 октября сообщает Reuters.

Цитата к/ф «Карточный домик». реж. Джеймс Фоули, Робин Райт, Джон Дэвид Коулз . 2013. США Кевин Спейси

Окружной судья США Льюис Каплан отклонил одно из обвинений Энтони Рэппа, в котором мужчина заявил, что оскароносный актер совершил неправомерное сексуальное действие в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. Судья постановил, что данные утверждения повторяют прежние обвинения Рэппа против Спейси, которому сейчас 63 года.

Напомним, что ранее в этом месяце 50-летний Рэпп заявил в суде, что опьяневший Спейси, которому тогда было 26 лет, домогался до молодого актера во время вечеринки на Манхэттене.

Напомним, что Спейси получил две премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Красота по-американски» и лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Подозрительные лица». Однако он перестал сниматься после того, как более 20 мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах.