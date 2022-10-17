Белград, 17 октября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Сербия не введет санкции против России, «пока может сопротивляться давлению, не нанося при этом вред своим насущным национальным и государственным интересам». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 17 октября в Белграде во время торжеств по случаю 20-летия существования Агентства безопасности и информирования (ведущей сербской спецслужбы — ИА REGNUM).

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Когда мы уже не сможем это делать, мы обратимся к нашему народу, к гражданам и сообщим, почему не можем», — процитировало агентство «Бета» слова Вучича.

При этом Вучич отметил, что, если бы Сербия под внешним давлением изменила свое решение и ввела бы санкции против России, воодушевление Запада продолжалось бы не более пяти дней.

«Они похвалили бы нас два раза, выдали бы два сообщения, а потом началась бы новая история, связанная с Косово и Метохией», — сказал Вучич.

Напомним, что ранее Совет безопасности Сербии осудил специальную военную операцию России на территории б. УССР, но при этом принял решение о том, что Белград не будет присоединяться к антироссийским санкциям.