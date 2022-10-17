Ульяновск, 17 октября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Завершают формирование комплектов обмундирования для мобилизованных ульяновцев. В ближайшие дни начнется их доставка в части, сообщил 17 октября губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«За счет средств областного бюджета приобретены дополнительные предметы экипировки и медикаменты. Допкомплектами будут снабжаться все бойцы, в том числе и те, кто уже убыл в зону проведения СВО. Продолжаю посещать места дислокации бойцов, чтобы лично узнавать об их потребностях. На этой неделе планирую посетить Самарскую область, где проходят подготовку наши ребята», — добавил глава Ульяновской области.

В дополнительный комплект для мобилизованных вошли: баул, 100-литровый рюкзак, рассчитанный на низкие температуры коврик, спальный мешок, термобелье, носки, нижнее белье, очки для стрельбы, резиновые сапоги, аптечка, балаклава, зимние перчатки и сидушки.

До расположений воинских частей уже доставлено постельное белье, подушки и одеяла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, ульяновские власти готовят обращению к Правительству РФ по поводу получения государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, а также предоставления налоговых каникул для мобилизованных самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

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