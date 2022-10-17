Приштина, Сербия, , 18:17 — REGNUM Женская сеть Косово 16 октября опубликовала предложение о внесении поправок в закон о труде, согласно которому отцы получат возможность уходить в отпуск по уходу за ребенком.

Форум «Территория отцовства» Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, предполагается, что матери смогут получить полгода отпуска по уходу за ребенком, а отцы — месяц.

Аналогичные положения об отпуске по отцовству присущи законодательным системам всех стран Запада. В России в отпуск по уходу за ребенком без потери рабочего места могут уйти как мать, так и отец, а также бабушки и дедушки ребенка.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат указала на проблему половой дискриминации отцов