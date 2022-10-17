Петушки, Владимирская область, 17 октября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Виновной в совершении коррупционных преступлений признана заведующая детским садом городе Петушки Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Adm44.ru Детский сад

Суд установил, что в 2017–2018 годах женщина получила 75 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Другой коммерсант с 2018 по 2020 годы передал ей в общей сложности 120 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение руководитель дошкольного учреждения получала за заключение «нужных» контрактов на поставку продуктов питания.

Приговором суда женщине назначен штраф в размере 1,7 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности госслужбы на срок два года и шесть месяцев.