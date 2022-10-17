Москва, 17 октября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Для успешного продолжения работы по коридору «Север — Юг» нужны инвестиции, время для возведения инфраструктуры и слаженная работа всех участников проекта. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

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По мнению эксперта, для усиления работы по действующему коридору «Север — Юг» наряду с инвестициями в инфраструктуру нужно время.

«Наличие инвестиций и их реализация — это две большие разницы. Но даже если это все будет реализовано — на проекты нужно время. 100 км пути за ночь никто не построит», — отметил собеседник.

Иванкин пояснил, что позиция президента России Владимира Путина, который обратил внимание коллег на необходимость обустройства логистических трансевразийских коридоров по территории государств СНГ — понятна и логична.

«Президент хочет, чтобы не только Россия инвестировала в проект, который нужен всем. Соответственно, желательно подкреплять свою заинтересованность инвестициями. Мы видим, что даже в рамках проекта «Север — Юг», который работает — очередь до погранперехода иногда выстраивается до 30 суток. Мы не говорим о том, чтобы преодолеть погранпереход, ведь до него еще нужно доехать. Для достижения результата нужна слаженная работа железнодорожников Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. А это тоже не самая простая задача», — сказал эксперт.

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