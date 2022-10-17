Петрозаводск, , 17:26 — REGNUM Власти Карелии получили дополнительную федеральную поддержку — 764 миллиона рублей из резервного фонда правительства России на расселение аварийного жилья, сообщил 17 октября глава республики Артур Парфенчиков.

Ветхое здание, окно Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По его словам, этот вопрос в сентябре он обсуждал с председателем Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным.

«Выделенные федеральным центром средства позволят нам сохранить качество. Сегодня мы видим, что стоимость строительства и цена квадратного метра значительно выросли. Но строить дешевле — значит, экономить на качестве. Считаю, это недопустимо», — сказал глава региона и подчеркнул, что власти республики не отступят от взятых обязательств по досрочному завершению действующего этапа.

«На два года раньше, в 2023-м, планируем расселить 636 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года», — заверил он.

В апреле текущего года ИА REGNUM сообщало, что Республика Карелия получила от Фонда содействия реформированию ЖКХ 2,8 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Дополнительные средства должны были позволить отпраздновать новоселье более чем 4,7 тыс. жителям Карелии.

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