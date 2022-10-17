Москва, 17 октября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Ряд деятелей культуры занимается саботажем в вопросах перевода российской культурной жизни в патриотическую плоскость, заявил 17 октября заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью «Российской газете».

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Он подчеркнул, что одной из причин такого саботажа является нежелание подчиняться общественному контролю за расходованием финансовых средств, полученных из казны на реализацию творческих проектов.

При этом, отметил Храмов, проект основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей столкнулся с сопротивлением «СМИ, имеющих статус иноагентов, либеральной части блогосферы и отдельных деятелей культуры, которые с началом специальной военной операции открыто выступили против России и оказались в рядах эмигрантов».

«Отдельные затаились, но продолжают саботировать действия по переводу развития культурной среды в высокохудожественную и патриотическую плоскость», — подчеркнул Храмов.

«Помимо политической составляющей, причиной такой позиции стало категорическое неприятие отдельными лицами самой идеи подчиняться общественному контролю за деятельностью творческих коллективов, функционирующих за счет государственного бюджетного финансирования. А также нежелание учитывать запросы подавляющего большинства населения страны, требующего соответствия творческих дерзаний духовно-нравственным устоям и ценностям, а следовательно — национальным интересам», — пояснил заместитель секретаря Совета безопасности России.