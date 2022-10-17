Вашингтон, , 17:26 — REGNUM Бывший репортер американской газеты Wall Street Journal обвинил крупную американскую юридическую фирму в привлечении хакеров для поиска компромата, который в итоге привел к увольнению журналиста и испортил его репутацию, сообщает 17 октября Reuters.

Сплошной шпионаж

Бывший иностранный корреспондент газеты Джей Соломон заявил, что фирма Dechert LLP работала с индийскими хакерами для кражи электронных писем между журналистом и одним из его ключевых источников, ирано-американским авиационным предпринимателем Фархадом Азимой.

Соломон утверждает, что он был уволен в результате раскрытия личной переписки, из которой стало известно, что Азима предлагал ему идею совместного бизнеса. В иске также говорится, что Dechert «неправомерно раскрыл эти данные сначала работодателю Соломона, газете Wall Street Journal, а затем другим СМИ, пытаясь опорочить и дискредитировать его». В результате деятельности хакеров «Соломон оказался в черном списке журналистского и издательского сообщества».

В свою очередь Dechert оспаривает все подобные утверждения и намерена бороться в суде.

Напомним, что дело Соломона — это лишь один из последних исков, которые последовали за публикацией материала Reuters о наемных хакерах, действующих из Индии. В июне агентство Reuters рассказало о нескольких наемных хакерских фирмах, включая компании BellTroX и CyberRoot, которые на протяжении десятилетий помогали в шпионаже за юристами и различными юридическими фирмами.