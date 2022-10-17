Москва, , 17:18 — REGNUM В Московском драматическом театре «Модерн» поставят спектакль «Леонардо» режиссера Юрия Грымова. Информация об этом представлена в соцсетях театра.

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Постановка расскажет о жизни и работе итальянского художника Леонардо да Винчи, а также позволит зрителям по-новому взглянуть на его произведения. Главную роль в постановке исполнит заслуженный артист России Дмитрий Бозин. Спектакли пройдут 17, 24 и 27 октября 2022 года.

Напомним, Московский драматический театр «Модерн» был основан Светланой Враговой в 1987 году. Художественным руководителем театра с 2016 года выступает Юрий Грымов.

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