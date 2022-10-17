Белград, , 17:21 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 17 октября во время церемонии, посвященной 20-летию основания агентства информационной безопасности Сербии, заявил, что Белград не будет вводить санкции против России до последнего. Об этом сообщает Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Пока мы можем сопротивляться, не ставя под угрозу наши самые жизненные и государственные интересы, мы будем следовать политике, принятой в консультации с Советом национальной безопасности в отношении санкций против России… Когда мы не сможем, мы обратимся к нашему народу, гражданам, и мы покажем им, почему Сербия больше не может противиться требованию о введении санкций ». Александр Вучич ».

«Я думаю, что вы не можете получить более ясное и конкретное сообщение», — отметил Вучич.

Политик подчеркнул, что осознает, что за уступкой по этому вопросу от Сербии сразу же потребуют признания Косово, что для Белграда неприемлемо.

12 октября Еврокомиссия отметила, что Сербия недостаточно гармонизировала внешнюю политику с общей политикой ЕС в сфере безопасности и внешней политики. Сербия остается единственной страной на Западных Балканах, которая не присоединилась к санкциям ЕС в отношении России.

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