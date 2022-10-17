Вучич: наша позиция по санкциям в отношении России не поменялась
Белград, 17 октября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 17 октября во время церемонии, посвященной 20-летию основания агентства информационной безопасности Сербии, заявил, что Белград не будет вводить санкции против России до последнего. Об этом сообщает Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).
«Я думаю, что вы не можете получить более ясное и конкретное сообщение», — отметил Вучич.
Политик подчеркнул, что осознает, что за уступкой по этому вопросу от Сербии сразу же потребуют признания Косово, что для Белграда неприемлемо.
12 октября Еврокомиссия отметила, что Сербия недостаточно гармонизировала внешнюю политику с общей политикой ЕС в сфере безопасности и внешней политики. Сербия остается единственной страной на Западных Балканах, которая не присоединилась к санкциям ЕС в отношении России.