Сампурский район, , 17:11 — REGNUM Грузовой автомобиль и рельсовый автобус столкнулись 17 октября в Сампурском районе Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Столновение грузовика и рельсового автобуса https://68.mchs.gov.ru

По данным спасателей, на нерегулируемом железнодорожном переезде в 15:30 пригородный поезд столкнулся с грузовиком. Автомобиль перевернулся, рельсовый автобус сошёл с путей. На месте погиб один человек, ещё восемь получили различные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября вблизи тамбовского села Стрельцы в ДТП с грузовиком попал рейсовый пассажирский автобус.