Сампурский район, 17 октября 2022, 17:11 — REGNUM Грузовой автомобиль и рельсовый автобус столкнулись 17 октября в Сампурском районе Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным спасателей, на нерегулируемом железнодорожном переезде в 15:30 пригородный поезд столкнулся с грузовиком. Автомобиль перевернулся, рельсовый автобус сошёл с путей. На месте погиб один человек, ещё восемь получили различные травмы.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября вблизи тамбовского села Стрельцы в ДТП с грузовиком попал рейсовый пассажирский автобус.