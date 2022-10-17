Москва, , 17:16 — REGNUM Расследование в отношении «причастности Ирана к поставкам оружия России» — не самое срочное дело, которое должно бы волновать руководство ЕС, куда важнее расследовать диверсию на «Северном потоке», написала 17 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

Комментируя заявление верховного представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Брюссель хочет расследовать «причастность Ирана к поставкам оружия России», Захарова спросила: «А с подрывами «Северного потока» Жозеп уже разобрался?»

Российский дипломат предположила, что, после заявлений США о своей заинтересованности в прекращении поставок газа по «Северному потоку» в Европу желание проводить расследование у верхушки ЕС, похоже, «полностью отпало». Вот и решили «резко переключиться на Иран».

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