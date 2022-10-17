Кемерово, , 17:12 — REGNUM В Кемеровской области для самолётов малой авиации вновь открыли взлетно-посадочную полосу аэропорта Таштагола. Впервые за 30 лет в Горную Шорию прилетели восемь легкомоторных самолётов из Омска, Новосибирска и Красноярска, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Взлетно-посадочная полоса в Таштаголе t. me/aerokuz

«Возрождение авиасообщения в Таштаголе в формате малой авиации — это шаг на пути реализации стратегических планов по обеспечению транспортной доступности Горной Шории и курорта «Шерегеш» для туристов из всех уголков России и мира, — прокомментировал событие губернатор региона Сергей Цивилёв.

Уточняется, что полоса может принимать воздушные суда АН-28, ТВС-2МС, DHC-6, которые подходят для комфортной перевозки 9-12 человек.