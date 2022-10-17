Чебоксары, , 17:08 — REGNUM В предстоящие сутки на территории Чувашии ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь, на почве заморозки до —1°С. Об этом 17 октября сообщает ГУ МЧС России по Чувашии.

Рябина в октябре Андрей Никитин © ИА REGNUM

По прогнозам автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, в ближайшие два дня (18-19 октября) из-за прохождения атмосферных фронтов атлантического циклона снова пройдут дожди. Температура воздуха днем составит около 11 градусов тепла, ночью — +2…+7 °С. Ветер юго-западный до 14 м/с.

Во второй половине недели Чувашия окажется под защитой антициклона. Из-за облаков выглянет солнце, осадков не ожидается. Температурный фон станет заметно ниже. В дневные часы будет не выше +6 градусов, а по ночам воздух начнет остывать до 2 градусов мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, второй месяц осени в Чебоксарах будет в пределах климатической нормы по температуре воздуха (+5…+5,5 °С) с небольшим дефицитом осадков (45−50 мм).

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