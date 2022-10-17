Тамбов, , 17:11 — REGNUM Один человек погиб и ещё восемь получили ранения и травмы в результате столкновения пассажирского поезда и автомобиля КамАЗ в Тамбовской области, сообщает 17 октября пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Столкновение pixabay.com

Столкновение произошло около 15:30 мск на железнодорожном переезде в Сампурском районе, на месте трагедии работают спасатели.

«На данный момент известно, что один человек погиб, восемь пострадали. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Тамбовской области, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарная часть. Остальная информация уточняется», — указано в сообщении пресс-службы.

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