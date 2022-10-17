Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край, 17 октября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. На Кубани возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением поверхностных вод в Приморско-Ахтарском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Краснодарского края 17 октября.

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В ходе инспекции выяснилось, что неизвестный из канализационной насосной станции, находящейся в пользовании местного водоканала, осуществил сброс нечистот в водный объект — балку, расположенную в Приморско-Ахтарске. Это привело к гибели рыбы. Сумма ущерба превысила 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о загрязнении поверхностных вод, повлекшем причинение существенного вреда животному миру, рыбным запасам (ч. 1 ст. 250 УК РФ).