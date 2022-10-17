Новосибирск, , 17:03 — REGNUM Новосибирской области выделили из федерального бюджета дополнительные средства для развития мелиоративного комплекса. Об этом 17 октября сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков («Единая Россия»).

Сельское хозяйство Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Принято решение направить дополнительно 23,9 млн рублей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне», — сказал Жуков.

Он уточнил, что соответствующее решение приняла комиссии Федерального Собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Отметим, что в октябре правительство Новосибирской области увеличило финансирование ряда направлений агропромышленного комплекса почти на 700 млн рублей.