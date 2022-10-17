Белград, , 17:11 — REGNUM Парламент Сербии на заседании 18 октября рассмотрит Закон о министерствах. Об этом 17 октября сообщил сербский телеканал РТС.

Парламент Сербии. Белград Bestalex

По информации источника сербского государственного телеканала, депутаты парламента обсудят предложенные изменения и дополнения в Закон о министерствах, в соответствии с которыми предусмотрено, что в новом правительстве будет 25 ведомств.

Если это предложение будет принято парламентом, в будущем правительстве будет пять новых министерств.

Также проект закона предусматривает формирование отдельной Канцелярии по информационным технологиям и цифровой системе управления.

Напомним, что ранее премьер-министр Сербии Анна Брнабич заявила, что новое правительство будет сформировано до 1 ноября.

Министр энергетики Сербии Зорана Михайлович 17 октября заявила, что в правительстве не будет места для тех, кто не поддерживает вступление страны в ЕС.