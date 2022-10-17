Ростов-на-Дону, , 17:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону 17 октября стартовал отопительный период. Соответствующий документ подписал накануне глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Без отопления Pixabay.com

В 2022 году к источникам тепла, кроме прочих потребителей, необходимо подключить 4 743 жилых дома с центральным отоплением и 461 объект социальной сферы, уточнил он. В первую очередь к теплоснабжению будут подключены больницы и поликлиники, детские сады, школы и другие образовательные учреждения.

Регулировка режимов централизованного теплоснабжения будет завершена в течение двух недель.

Теплоснабжающие организации в это время будут работать в круглосуточном режиме.