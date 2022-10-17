Тирана, 17 октября, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Албании 17 октября начался новый учебный год. При этом в некоторых вузах он ознаменовался протестами преподавателей и студентов, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Admobninsk.ru Молодой педагог

Ранее в профсоюзе преподавателей вузов сообщили, что в период с 10:00 до 12:00 по местному времени занятия будут бойкотированы, что стало ответом на отказ властей прислушаться к требованиям преподавателей.

Напомним, профсоюз преподавателей отклонил предложение правительства о повышении заработной платы на 15% на условии, что 7% будут выплачиваться из бюджета правительства и 8% — из бюджета вузов. Преподаватели требуют увеличения зарплаты на 50% в течение двух лет. Медицинский университет и Университет сельского хозяйства к бойкоту занятий не присоединились.

В воскресенье, 16 октября, министр образования Эвис Куши поздравила всех учителей с началом нового года, ни словом ни обмолвившись о протестах.

«Мы постоянно продолжаем работать и инвестировать в улучшение условий проживания в студенческих общежитиях, как в столице, так и в других городах. Мы также укрепили сотрудничество с муниципалитетами, самими университетами и различными донорами, чтобы университетская инфраструктура по всей Албании соответствовала высочайшим современным стандартам», — отметила Куши.