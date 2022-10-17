Кострома, , 23:37 — REGNUM В Костроме без тепла и горячей воды остаются семь домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Территориальной генерирующей компании №2.

Батарея

На сегодняшний день батареи отключены в доме №22 на улице 1 Мая. По информации ТГК-2 на сети, питающей дом, были обнаружены серьёзные повреждения. Чтобы решить проблему, рабочие монтируют временные трубы. Завершить труд планируется до 20 октября.

Ещё шесть домов в микрорайоне Юбилейном, питаемых от ТЭЦ-2, отключены от горячего водоснабжения. При этом в жилищах есть тепло. Ситуация осложняется тем, что дефектные трубы затоплены сточными водами из-за неработающей ливневой канализации. Соответственно, рабочие не могут приступить к устранению порывов. Привести ливнёвку в порядок планируется до 20 октября. После этого на объект выйдет ТГК-2. Сроки не называются, но в компании обещают залатать трубы «максимально быстро».

Всего в Костроме имеется 2094 многоквартирных дома с центральным отоплением. Отопительный сезон в жилом фонде начался 19 сентября, в соцсфере — 15 сентября.

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