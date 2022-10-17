Новосибирск, 17 октября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Новосибирской области направят дополнительное финансирование на социальные выплаты безработным — около 257,9 млн рублей. Об этом 17 октября сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков («Единая Россия»).

Бен Шан. Безработица

Жуков уточнил, что соответствующее решение приняла комиссия Федерального Собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Отметим, что сейчас в Новосибирской области действует ряд мер поддержки в сфере занятости населения, в том числе организация оплачиваемых общественных работ, временных рабочих мест, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве молодых специалистов и другие меры поддержки.

На 1 июля 2022 года в Новосибирской области были зарегистрированы 17 400 безработных граждан. Уровень официальной безработицы составил 1,2% от численности рабочей силы.