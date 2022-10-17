Киев, 17 октября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Логистика ВСУ переходит на систему НАТО LOGFAS, заявил 17 октября в социальной сети представитель киевского режима Алексей Резников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По словам военного чиновника, Киев внедряет LOGFAS «для обеспечения учета и логистики». В ВСУ начата реформа системы оборонных закупок, чтобы привести её в соответствие с принципами НАТО.

Как уточнил Резников, Киев получил более трёх сотен стандартов НАТО, в соответствии с которыми идёт «масштабная трансформация сил обороны».

Он также заявил, что считает Киев уже вступившим в НАТО, так что Запад не должен отказывать ВСУ в поставках военной техники.

Напомним, LOGFAS, или Служба функциональных зон тылового обеспечения — это набор инструментов, поддерживающих процессы тылового обеспечения НАТО для стратегических перемещений и перевозок, планирования и осуществления многонационального развёртывания, планирования перемещений в зоне боевых действий и планирования обеспечения.