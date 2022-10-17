Белгород, 17 октября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Работа «поездов здоровья» в Белгородской области будет продолжена в зимний период. С таким предложением на оперативном совещании 17 октября выступил региональный минздрав.

Admlip.ru Передвижной центр здоровья

За 12 недель летней работы в мобильных комплексах прошли обследования 10 тысяч жителей отдалённых посёлков. Помимо осмотров специалистами, пациентам на месте проводили УЗИ и рентгенологическое обследования, в том числе маммографию и флюорографию. «Поезда здоровья» особенно востребованы среди пенсионеров. Передвижные поликлиники продолжат поездки с 7 ноября 2002 года по 1 марта 2023 года.

«Вижу сам мониторинги, благодарностей много, но самое главное — цифры, какое количество людей прошло осмотры, сколько мы выявили проблем со здоровьем, а 112 человек просто спасли, которые бы могли погибнуть. Поэтому, мне кажется, здесь дополнительных комментариев не требуется», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, в отдалённые белгородские летом отправились четыре медицинских мобильных диагностических комплекса.