Луганск, , 16:53 — REGNUM Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР «Республиканская топливная компания «Востокуголь» перешло на российскую систему оплаты труда. Об этом 17 октября сообщает министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Теперь заработная плата горнякам будет выплачиваться дважды в месяц.

«Уже в октябре будет осуществлен переход на соответствующую форму оплаты труда. 17 октября будет выплачено 50% заработной платы, начисленной за сентябрь», — уточнил руководитель «Востокугля» Константин Скрыпник.

Напомним, что предприятие «Востокуголь» было создано 1 мая 2020 года в рамках реорганизации угольной отрасли ЛНР и включает в себя 23 производственных подразделения.