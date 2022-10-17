Вашингтон, 17 октября 2022, 17:10 — REGNUM В воскресенье, 16 октября, 2,49 млн человек прошли посадку в аэропортах США. Это самый высокий показатель, зарегистрированный с февраля 2020 года, сообщает 17 октября Reuters со ссылкой на администрацию транспортной безопасности США (TSA).

Аэропорт. Пекин
Аэропорт. Пекин
Vmenkov

Однако это все же меньше тех 2,61 миллиона человек, которые были зарегистрированы в американских аэропортах в этот же день в 2019 году. Таким образом, самолеты теперь заполняются почти так же, как это было в 2019 году до начала распространения коронавируса.

Отмечается, что самыми популярными на данный момент пока остаются внутренние перелеты, но авиакомпании также сообщают об увеличении рейсов в некоторые точки Европы.

Ранее агентство Reuters сообщало, что американские авиакомпании теряют более $10 млрд ежемесячно в связи с упавшим спросом на авиаперелеты из-за пандемии коронавируса.