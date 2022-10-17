Вашингтон, 17 октября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В воскресенье, 16 октября, 2,49 млн человек прошли посадку в аэропортах США. Это самый высокий показатель, зарегистрированный с февраля 2020 года, сообщает 17 октября Reuters со ссылкой на администрацию транспортной безопасности США (TSA).

Vmenkov Аэропорт. Пекин

Однако это все же меньше тех 2,61 миллиона человек, которые были зарегистрированы в американских аэропортах в этот же день в 2019 году. Таким образом, самолеты теперь заполняются почти так же, как это было в 2019 году до начала распространения коронавируса.

Отмечается, что самыми популярными на данный момент пока остаются внутренние перелеты, но авиакомпании также сообщают об увеличении рейсов в некоторые точки Европы.

Ранее агентство Reuters сообщало, что американские авиакомпании теряют более $10 млрд ежемесячно в связи с упавшим спросом на авиаперелеты из-за пандемии коронавируса.