Новая Каховка, Херсонская область, 17 октября 2022, 17:03 — REGNUM Второй раз с начала дня в Новой Каховке звучат сирены воздушной тревоги, сообщает вечером 17 октября телеграм-канал администрации города.
Причины объявления тревоги пока не уточняются.
Напомним, Новая Каховка, а также плотина Новокаховской ГЭС регулярно подвергаются артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны ВСУ.
Информация уточняется.
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