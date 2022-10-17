Москва, , 16:49 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить на пленарное заседание 18 октября вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, чтобы обсудить вопрос переезда людей из Херсонской области в другие регионы России из-за обстрелов со стороны киевского режима, сообщает пресс-служба палаты парламента.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Там пояснили, что на Совете Думы глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова сообщила, что в ходе рабочей поездки депутатов Госдумы в Херсонскую область к ним обратились жители области, которые хотели бы переехать в другие регионы России в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны киевского режима. Кроме того, ситуация усугубляется попытками Киева разрушить Каховскую ГЭС, что может привести к затоплению значительной части Херсонской области.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что необходимо сделать всё для защиты жителей Херсонской области, обеспечив их размещения в других регионах РФ. Он предложил пригласить выступить на пленарном заседании Госдумы завтра, 18 октября, заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина, который отвечает за этот участок работы», — пояснили в пресс-службе.

Также Володин поручил комитету Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству взять этот вопрос на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хуснуллин заявил о том, что власти помогут жителям Херсонской области выехать в другие регионы России.

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