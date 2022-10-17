Санкт-Петербург, 17 октября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. С января 2023 года неонатальный скрининг всех новорожденных Санкт-Петербурга будет расширен с пяти до 36 редких болезней, сообщил 17 октября председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Младенец с мамой

С 1 января с помощью так называемого «пяточного теста» новорожденных будут проверять на 36 болезней в каждом из 21 родовспомогательного учреждения ПЕтербурга, включая частные и федеральные.

«С нового года все они будут обязаны обеспечить забор крови у новорожденных и формирование направления в электронном виде для передачи в Медико-генетический центр Петербурга, что потребует доработки медицинских информационных систем медицинских организаций», — сказал Лисовец.

Исключения ни для кого не будет, данный проект носит федеральный статус, поэтому чиновник призвал учреждения отнестись к данной задаче максимально ответственно.

Перед тем как провести исследование ребенка, их мамам будет предложено подписать информированное добровольное согласие или отказ от его проведения. В случае, если по каким-то причинам анализ не будет взят в роддоме в обозначенные сроки, его можно будет сдать в Медико-генетическом центре.

«В случае госпитализации малыша забор крови на исследование будет проводиться в детских стационарах с дальнейшим направлением в Медико-генетический центр», — добавил Лисовец.