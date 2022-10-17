Краснодар, 17 октября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Студентов и преподавателей Краснодарского машиностроительного колледжа эвакуировали днём 17 октября из-за пожара. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе кубанского управления МЧС России, в результате происшествия никто не пострадал.

Екатерина Булатова ИА REGNUM На улице Красной в Краснодаре

Автоматическая пожарная сигнализация сработала в здании, расположенном на улице Красной, примерно в 13:05 мск. К месту вызова оперативно были направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона.

Известно, что на третьем этаже здания произошло короткое замыкание светильника.