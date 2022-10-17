Брюссель, , 16:44 — REGNUM Германия решила заняться своими проблемами, а трудности остальных стран ЕС сейчас для Берлина не очень актуальны, сказал экономист Ярослав Шульц в интервью Parlamentní listy.

Флаги Германии и ЕС

Комментируя решение Берлина создать стабфонд в €200 млрд, Шульц сказал, что Германия даёт понять, что её не сильно волнует, «найдётся ли у остальных членов ЕС столько же денег на поддержку своих стран».

Кроме того, Германия столкнулась с ситуацией, касающейся «Северного потока», в которой, возможно, фигурируют США. Похоже, Германию «стараются чуть придушить», а в конечном итоге Вашингтон, видимо, стремится «подчинить себе всю Европу».

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