Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Американский технологический гигант Apple на неопределенный срок решил отказаться от использования чипов памяти китайской компании Yangtze Memory (YMTC) после того, как Вашингтон ввел более жесткие меры экспортного контроля в отношении китайских технологических компаний, сообщает 17 октября Reuters.

Apple Fernando Coelho Street Photography

Изначально Apple планировала закупать чипы флэш-памяти NAND производства YMTC и использовать их для тех партий iPhone, которые продавались бы на китайском рынке.

Согласно мнению аналитиков из CFRA Research, на которое ссылается агентство, отказ от сотрудничества с YMTC не окажет практически никакого влияния на американскую компанию. Однако в дальнейшем санкции США ограничат возможности Apple по расширению базы поставщиков, так как придется отказаться от сотрудничества с некоторыми внутренними китайскими игроками.

Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом ввел ряд ограничений на поставку чипов, используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию и Китай.

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