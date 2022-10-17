Симферополь, , 16:47 — REGNUM В Крыму завершился суд над членом нацистского «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 17 октября региональное управление ФСБ.

Крымский полуостров © ИА REGNUM

Батальон действовал в составе ВСУ. Подсудимый Артур Меметшаев добровольно вступил в него в 2016 году, а в апреле 2022 года он был задержан по уголовному делу об участии в незаконном вооруженном формировании.

Задержанный в апреле этого года участник националистического батальона осужден судом Крыма на 6,5 лет колонии строгого режима, сообщает в понедельник республиканское управление ФСБ.

Следствие установило, что Меметшаев выполнял «обязанности по проверке лиц и автотранспорта на объектах приграничной территории».

«Киевским районным судом Симферополя Меметшаеву Артуру Алиевичу назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — указано в релизе ФСБ.

Отмечено, что Меметшаев активно сотрудничал со следствием, полностью признал свою вину, что стало смягчающим обстоятельством для суда.

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